Валуев готов драться с Кличко даже за копейки

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев готов пойти на все, чтобы встретиться в ринге с одним из братьев Кличко.

Об этом россиянин рассказал в интервью газете "Экспресс".

"Никого я не боюсь, честное слово. Я давно мечтал драться с Кличко. Когда я был чемпионом по версии WBA, то предлагал Кличко-старшему поединок. Мои промоутеры спутали все карты. Владимир заключил соглашение на бой с Хэем. Дерзкий Хэй, не без инициативы моих менеджеров, "кинул" Кличко и согласился драться со мной, - жалуется Валуев.

"Я не считаю, что проиграл Хэю. Теперь живу мечтой вернуться на ринг. Я рад, что Виталий Кличко выразил желание со мной встретиться. Сейчас у нас такие расклады: Виталий мечтает о встрече с Хэем. Но британец будет защищать титул в бое с Джоном Руисом. Понятно, что весной и Кличко нужен бой. Вот он и выбирает меня в оппоненты", - говорит Николай.

Россиянин заверил, что финансовый вопрос не станет препятствием для подписания контракта.

"Нет, я понимаю, что Кличко – чемпион мира, а я просто Николай Валуев. Раньше мои менеджеры вели торги с командой Кличко. Теперь я принимаю любые условия и готов драться даже за копейки. Главное, получить шанс. Думаю, наша встреча должна состояться в Украине или России, а не за рубежом", - прибавил российский боксер.

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