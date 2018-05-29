Олег Лисогор: «Характер скверный. Холост»

Сначала – впечатления. О самом титулованном пловце Украины говорили, что он редко дает интервью, поэтому, мол, извините, если он покажется вам несколько неуклюжим в разговоре. Оказалось все наоборот. Лисогор вполне раскованно себя чувствовал, уверенно рассказывал о себе, сыпал афоризмами. Невольно вспомнились некоторые другие украинские спортсмены, что на этом фоне кажутся деревянными. А выступал Лисогор на пресс-конференции, посвященной «возможности продолжения своей спортивной карьеры под флагом другой страны».

Этому событию предшествовали слухи. Дескать, спортсмен хочет сменить родное гражданство на турецкое, информация разошлась через некоторые СМИ. Впрочем, собравшиеся на эту пресс-конференцию журналисты поняли, что сенсации не будет, ведь на мероприятие был приглашен министр по делам семьи, молодежи и спорта Виктор Корж. А если Лисогор хочет стать «турецкоподданным», то вряд ли на пресс-конференцию пришел бы министр. Сначала все говорили обтекаемо. Виктор Корж стал оправдываться: да, со спортом, и в частности с плаванием, у нас пока не очень. «Все в нашей стране знают, какая колоссальная недостача бассейнов». Но крепкие хозяйственники из Кабмина работают над этим, и вот он, результат: Олег в составе сборной Украины готовится к ближайшим Олимпийским играм.

Сам Олег начал с обвинения средств массовой информации в некомпетентности. «Я дал интервью первое и единственное газете «Факты». Это интервью… заключалось в том, что действительно… есть много проблем с бассейнами… с финансированием… И ко всему этому поступило якобы предложение выступать за другую страну». После этого, по словам спортсмена, ему пошли от журналистов просьбы прокомментировать сказанное, но Лисогор отказался, и это, дескать, породило слухи о возможности смены им гражданства. Теперь же все разрулили, спортсмен остается в Украине, продолжает выступать под сине-желтым флагом и вообще: какая такая Турция? Министр отметил, что в разговоре с Лисогором даже не поднимался об этом вопрос.

Однако в процессе пресс-конференции участники ее стали «колоться» и противоречить самим себе: речь о турецком «подданстве» таки шла. Лисогор даже сказал, что предложение ему поступило в прошлую субботу, и «высказыванием по поводу смены я не хотел решить свои личные вопросы в Украине». Однако, в конечном итоге, не исключил такого шага, только «на это уйдет не недельное раздумье, а гораздо больше». Пока же свою судьбу спортсмен связывает с Украиной, которая, как он надеется, «действительно предоставит возможность спортсмену… наслаждаться жизнью после спорта». Так или иначе, журналисты уходили с пресс-конференции полные подозрений. Наш брат решил, что, запустив информацию о возможной смене флага, Лисогор попросту шантажировал министерство по делам семьи, молодежи и спорта, выдвинув какие-то условия, по сути, целому государству Украина. Однако теперь отношения спортсмена с родиной просто шоколадные. За что торговался Лисогор с министерством, сказать трудно. Но все это позади, и слава Богу. После пресс-конференции журналисту УНИАН удалось пробиться к пловцу и задать несколько вопросов:

- Скажите, какая у Вас машина? - Машины я предпочитаю качественного производства и удобные для меня лично. Во всяком случае, сейчас я езжу на машине «Хонда-аккорд». Меня она устраивает полностью в плане комфорта и в плане езды, разной езды. Если нужна спокойная езда, она позволяет ездить спокойно, если надо, допустим, ускориться, как сегодня сложилась ситуация – я из-за пробок опаздывал на пресс-конференцию, она позволяет и обгонять, и ускоряться, поэтому я прибыл вовремя.

- Где Вы живете? У Вас есть квартира в столице?

- Вы знаете, моя киевская квартира немножко пустует, скучает по мне, потому как к этой квартире нужен бассейн. Я говорю о бассейне для тренировок. Пока чаще всего я живу с родителями, в Броварах, как это делал раньше. Там есть бассейн, где и тренируюсь. Все близко, все удобно. А жить в Киеве и ездить в Бровары не очень удобно. Может быть, если изобретут специальный воздушный транспорт, я буду пользоваться такими услугами. Но пока не приходится выбирать.

- Киевскую квартиру Вы купили? - Пять лет назад я получил здесь квартиру, но это был не то, что подарок, это было на определенных условиях дана.

- Каково Ваше семейное положение? - Характер скверный. Холост.

Антон Зикора