Ливерпуль хочет избавиться от Воронина

По сообщениям английских СМИ, Ливерпуль не сможет усилить состав в январе, пока несколько игроков не покинут команду.

Первым в списке идет Андрей Воронин, который в планы Рафаэля Бенитеса не входит. Когда команда играла важнейшие матчи в рождественский период через день Воронин вместе со своей женой был замечен на отдыхе в Майями.

Сейчас английские и испанские СМИ пестрят информацией о скором подписании Ливерпулем Рууда ван Нистелроя из Реала и аренды Макси Родригеса из Атлетико до конца сезона. Однако для этого следует освободить в первую очередь зарплатную ведомость клуба.

The Daily Telegraph пишет, что сумма трансфера может быть самой мизерной. Например, по сообщениям издания, сейчас клуб рассматривает предложения из московских ЦСКА и Динамо в размере 1,5 миллиона фунтов.

Football.ua