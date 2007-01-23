Лисогору предложили стать турецкоподданым

Чемпион мира и Европы по плаванию Олег ЛИСОГОР опровергает информацию о намерении принять гражданство Турции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Киеве О.ЛИСОГОР на вопрос о предложении стать гражданином Турции и выступать за клубы этой страны, ответил: «Никакой конкретики не было для меня. Меня просто спросили, не хотите бы Вы выступать за такую страну как Турция. Предложения периодически поступают, но я работаю все же здесь».

По словам О.ЛИСОГОРА, предложения выступать за Турцию ему поступила в прошлую субботу.

В свою очередь, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктор КОРЖ сообщил, что сейчас О.ЛИСОГОР готовится к выступлению за сборную Украины на ХХІХ летних Олимпийских играх 2008 года, которые состоятся в Пекине.

Как сообщали некоторые СМИ, О.ЛИСОГОР в следующем году может изменить гражданство. При этом СМИ ссылались на ряд интервью, в которых спортсмен жаловался на то, что в Украине приходится искать условия для тренировок, а в других странах их, мол, создают автоматически.