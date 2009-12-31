Милевского трижды признали лучшим

По итогам 2009 года нападающий «Динамо» Артем Милевский признан лучшим футболистом по версии всех ведущих спортивных изданий страны, сообщает официальный сайт ФК «Динамо» Киев. Вслед за «Українським футболом», признавшим Артема лучшим отечественным футболистом года, и «Спорт-Экспресс в Украине», определившим динамовца лучшим футболистом чемпионата Украины, всеукраинская газета «Команда» назвала Милевского лучшим игроком украинской лиги по итогам уходящего года.

В опросе «Команды» участвуют главные лица чемпионата – игроки и наставники команд Премьер-лиги. На этот раз было опрошено 225 футболистов и 14 наставников.

По итогам опроса, лучшим игроком чемпионата Украины в 2009-м году стал нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной страны Артем Милевский, который набрал 184 балла. На первое место его поставили 36 человек (15%), на второе – 28 (12%), на третье – 20 (8%). Второе место по итогам опроса занял еще один представитель «Динамо» – Андрей Шевченко. На счету капитана сборной Украины 151 балл. Замкнул тройку лидеров голкипер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Андрей Пятов – 111 баллов. Четвертое и пятое места заняли соответственно Дарио Срна («Шахтер», 102 балла) и Жажа Коэльо («Металлист», 93).

Добавим, что тройка лучших футболистов по версии тренеров не соответствует общим итогам референдума, но только лишь в плане занимаемых мест. По мнению наставников, первый – Андрей Шевченко, второй – Андрей Пятов, а третий – Артем Милевский.