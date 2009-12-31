Команда Поветкина будет требовать от Кличко сдать допинг-пробы
10:31, 31 декабря 2009Спорт
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В случае повторных переговоров
Команда обязательного претендента на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии IBF Александра Поветкина будет требовать от Владимира Кличко сдать допинг-пробы.
Об этом заявил менеджер россиянина Владимир Хрюнов.
По его словам, в случае повторных переговоров с чемпионом мира IBF, WBO и IBO Владимиром Кличко он будет требовать проведения допинг-тестов.
"Требования команды Мейвезера к Пакьяо проводить допинг-тесты абсолютно справедливы. Подобный вопрос я уже затрагивал на прошлогодних переговорах с командой Владимира Кличко перед боем с Поветкиным, который не состоялся. В случае начала новых переговоров собираюсь снова выдвинуть это требование", - заявил Хрюнов в интервью Sportbox .ru.
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