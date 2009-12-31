Команда Поветкина будет требовать от Кличко сдать допинг-пробы

Команда обязательного претендента на титул чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версии IBF Александра Поветкина будет требовать от Владимира Кличко сдать допинг-пробы.

Об этом заявил менеджер россиянина Владимир Хрюнов.

По его словам, в случае повторных переговоров с чемпионом мира IBF, WBO и IBO Владимиром Кличко он будет требовать проведения допинг-тестов.

"Требования команды Мейвезера к Пакьяо проводить допинг-тесты абсолютно справедливы. Подобный вопрос я уже затрагивал на прошлогодних переговорах с командой Владимира Кличко перед боем с Поветкиным, который не состоялся. В случае начала новых переговоров собираюсь снова выдвинуть это требование", - заявил Хрюнов в интервью Sportbox .ru.

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