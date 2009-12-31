Алиев будет встречать Новый год еще в Динамо

Переход полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Алиева в московский "Локомотив" в этом году не закончится.

Об этом заявил президент российского клуба Николай Наумов.

"Алиев должен был прилететь из Киева на вторую часть медосмотра. Но из-за плохих погодных условий так и не смог этого сделать. Вопрос отложен до следующего года", - цитирует Наумова "Советский спорт".

Напомним, основным противоречивым пунктом перехода является сумма личного контракта. Клубы договорились о компенсации в размере 8 миллионов евро.

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