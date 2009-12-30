Кто покажет украинцам Чемпионат мира по футболу 2010

Первый национальный подписал соглашение о сублицензии с телеканалом ICTV о передаче прав на трансляцию футбольных матчей Чемпионата мира-2010. Об этом Телекритике рассказал первый вице-президент НТКУ Михаил Кобля.

«Сумма соглашения не разглашается, но сумма настолько значительная, что покрывает все наши расходы на трансляцию чемпионата и командировки», - сказал Михаил Кобля.

Руководитель отдела исследований качества ICTV Орест Билоскурский отметил: «Мы будем создавать дневники чемпионата, привлекать к работе лучших комментаторов, а также создадим трансляции европейского уровня».