Кто покажет украинцам Чемпионат мира по футболу 2010
18:28, 30 декабря 2009Спорт
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УТ-1 подписал соглашение о сублицензии
Первый национальный подписал соглашение о сублицензии с телеканалом ICTV о передаче прав на трансляцию футбольных матчей Чемпионата мира-2010. Об этом Телекритике рассказал первый вице-президент НТКУ Михаил Кобля.
«Сумма соглашения не разглашается, но сумма настолько значительная, что покрывает все наши расходы на трансляцию чемпионата и командировки», - сказал Михаил Кобля.
Руководитель отдела исследований качества ICTV Орест Билоскурский отметил: «Мы будем создавать дневники чемпионата, привлекать к работе лучших комментаторов, а также создадим трансляции европейского уровня».
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