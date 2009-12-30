Алекс Фергюсон: Челси – главный конкурент МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон полагает, что основная борьба за чемпионский титул в английской футбольной Премьер-лиге развернется между его командой и лондонским "Челси".

"Я еще в начале сезона предвидел наибольшую опасность для нас в лице "Челси", и я не изменил своего мнения на этот счет", - приводит его слова Би-Би-Си. Перед последним матчем в 2009 году (против "Уигана") МЮ уступает лидирующему в Премьер-лиге "Челси" пять очков при одной игре в запасе и пока занимает в чемпионате Англии второе место.

Это на одно очко хуже прошлогоднего результата МЮ к концу календарного года, зато после 19 игр манкунианцы забили больше голов (40), чем в предыдущем сезоне и это, несмотря на уход из команды одного из основных бомбардиров Криштиану Роналду.