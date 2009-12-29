Милевский – самый дорогой украинский футболист Премьер-лиги
Нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский является самым дорогим украинским футболистом в отечественной Премьер-лиге.
По оценкам авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 10 млн. евро.
Второе место в списке занимает Андрей Шевченко. На третьем месте голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов.
Суммарная стоимость 15 лучших украинских футболистов составляет 72,75 млн. евро. В прошлом году этот показатель составлял 62,25 млн. евро.
Топ-15 самых дорогих украинских футболистов Премьер-лиги:
1. Артем Милевский "Динамо" - 10 млн. евро
2. Андрей Шевченко "Динамо" - 9 млн. евро
3. Андрей Пятов "Шахтер" - 6,5 млн. евро
4. Тарас Михалик "Динамо" - 6 млн. евро
5. Евгений Селезнев "Днепр" - 5,5 млн. евро
6. Олег Гусев "Динамо" - 4,5 млн. евро
7. Станислав Богуш "Динамо" - 4 млн. евро
8. Сергей Назаренко "Днепр" - 4 млн. евро
9. Александр Гладкий "Шахтар" - 3,75 млн. евро
10. Марко Девич "Металлист" - 3,5 млн. евро
11. Александр Кучер "Шахтер" - 3,5 млн. евро
12. Руслан Ротань "Днепр" - 3,5 млн. евро
13. Алексей Гай "Шахтер" - 3 млн. евро
14. Василий Кобин "Шахтер" - 3 млн. евро
15. Андрей Русол "Днепр" - 3 млн. евро