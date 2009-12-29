Милевский – самый дорогой украинский футболист Премьер-лиги

Нападающий киевского "Динамо" Артем Милевский является самым дорогим украинским футболистом в отечественной Премьер-лиге. По оценкам авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, стоимость футболиста составляет 10 млн. евро. Второе место в списке занимает Андрей Шевченко. На третьем месте голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов. Суммарная стоимость 15 лучших украинских футболистов составляет 72,75 млн. евро. В прошлом году этот показатель составлял 62,25 млн. евро. Топ-15 самых дорогих украинских футболистов Премьер-лиги: 1. Артем Милевский "Динамо" - 10 млн. евро 2. Андрей Шевченко "Динамо" - 9 млн. евро 3. Андрей Пятов "Шахтер" - 6,5 млн. евро 4. Тарас Михалик "Динамо" - 6 млн. евро 5. Евгений Селезнев "Днепр" - 5,5 млн. евро 6. Олег Гусев "Динамо" - 4,5 млн. евро 7. Станислав Богуш "Динамо" - 4 млн. евро 8. Сергей Назаренко "Днепр" - 4 млн. евро 9. Александр Гладкий "Шахтар" - 3,75 млн. евро 10. Марко Девич "Металлист" - 3,5 млн. евро 11. Александр Кучер "Шахтер" - 3,5 млн. евро 12. Руслан Ротань "Днепр" - 3,5 млн. евро 13. Алексей Гай "Шахтер" - 3 млн. евро 14. Василий Кобин "Шахтер" - 3 млн. евро 15. Андрей Русол "Днепр" - 3 млн. евро Чемпион

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