Шевченко – среди лучших футболистов мира последних 10-ти лет

В интернет-опросе мощного футбольного ресурса Goal.com капитана сборной Украины считают лучшим 16 с половиной процентов опрошенных.

Это вдвое больше голосов, чем за игрока сборной Италии Франческо Тотти. За последние 10 лет Андрей выиграл много титулов с итальянским «Миланом», выиграл Лигу чемпионов, а со сборной Украины вышел в четвертьфинал чемпионата мира в Германии. А беспрекословным чемпионом стал Роналдо. Бразилец, несмотря на то, что в последнее время не блещет результатами, собрал половину всех голосов.

ICTV