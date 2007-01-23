Во вторник в Варшаве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию.

Как передает РИА “Новости”, по мненитю экспертов, в мужском одиночном катании в Варшаве триумф ждет французских спортсменов. В отсутствие двукратного чемпиона мира швейцарца Стефана ЛАМБЬЕЛЯ, который 17 января на пресс-конференции заявил, что не приедет на первенство континента, чемпион Европы 2004 года Брайан ЖУБЕР имеет огромные шансы на "золото". В женском одиночном катании большие шансы на "золото" при хорошем прокате имеет швейцарка Сара МАЙЕР. Как сложится выступление Юлии Себестьян, представляющей Венгрию, прогнозировать очень сложно. Сильнейшая спортсменка своей страны на протяжении уже шести лет в 2004 году была лучшей на чемпионате Европы, однако в 2005 и 2006 годах сдала свои позиции. В парном катании изначально фаворитами считаются российские спортсмены - Мария МУХОРТОВА - Максим ТРАНЬКОВ, Юлия ОБЕРТАС - Сергей СЛАВНОВ, Елена ЕФАЕВА - Алексей МЕНЬШИКОВ.

В целом состав чемпионата Европы в парном катании нельзя назвать сильным хотя бы потому, что законодателями мод в этом виде являются китайские спортсмены.

Хорошие шансы улучшить свой прошлогодний результат имеют серебряные призеры чемпионата Европы 2006 Алена САВЧЕНКО и Робин ШЕЛКОВЫ, представляющие Германию. Начало сезона у этих спортсменов прошло очень убедительно: третье место на "Кубке Китая", победа в "Кубке России" и серебряная награда на финале серии "Гран-при".

Главная надежда Польши - спортивная пара Дорота и Мариуш ЗЮДЕК - сделает все возможное, чтобы порадовать родную публику. Эти спортсмены собирались уходить из любительского спорта, однако, узнав о том, что первенство континента пройдет в их стране, приняли решение остаться и принять в нем участие.

Украину на чемпионате будут представлять спортивная пара Татьяны ВОЛОСОЖАР и Станислава МОРОЗОВА.

В танцах на льду в Польше будет очень интересное сражение. У чемпионов мира Альбены ДЕНКОВОЙ и Максима СТАВИЙСКОГО, представляющих Болгарию, пока еще нет "золота" чемпионата Европы, но есть очень большие шансы его заработать. Составить конкуренцию победителям финала серии "Гран-при" этого года помимо россиян постараются бронзовые призеры первенства Старого Света 2005 года французы Изабель ДЕЛОБЕЛЬ и Оливье ШОНФЕЛЬДЕР, а также итальянцы Федерика ФАЭЛЛА - Массимо СКАЛИ.

Что касается расписания соревнований, то во вторник будет продемонстрирован обязательный танец, затем пройдет торжественная церемония открытия, и на лед выйдут спортивные пары, чтобы представить короткую программу. 24 января короткую программу откатают мужчины, а также будет разыгран комплект медалей в парном катании. В четверг танцоры покажут оригинальную, а мужчины - произвольную программу. На следующий день в борьбу вступят женщины и будут разыграны медали в танцах. На 27 января намечено соревнование в произвольной программе у женщин. Закроют турнир показательные выступления сильнейших фигуристов, которые пройдут в воскресенье.