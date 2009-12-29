Южная железная дорога построит базовый футбольный лагерь

Южная железная дорога в Харькове будет строить второй базовый лагерь для одной из сборных команд, которые будут принимать участие в матчах финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове с участием председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА и начальника Южной железной дороги Виктора ОСТАПЧУКА заявил заместитель председателя ХОГА Сергей СТОРОЖЕНКО.

«Достигнута договоренность с господином ОСТАПЧУКОМ, что Южная железная дорога будет принимать активнейшее участие в подготовке нового второго базового лагеря для одной из сборных команд, которые будут принимать участие в финальной части Евро-2012 в Харькове», - сказал С.СТОРОЖЕНКО.

В свою очередь, В.ОСТАПЧУК сообщил, что новый объект построят на базе детского оздоровительного лагеря «Солнечный». Он отметил, что на сегодняшний день ДОЛ «Солнечный» имеет разветвленную инфраструктурную базу и автономные источники питания и жизнеобеспечения.

«Там есть футбольное поле размером 60 на 40 метров (предусматривается сделать реконструкцию футбольного поля в соответствии со стандартами), там фактически сооружено здание современной пятизвездочной гостиницы. Рядом ведутся работы по реконструкции мотеля - это будет трехзвездочная гостиница. На этой территории предусматривается строительство двух бассейнов», - сказал В.ОСТАПЧУК.

По словам начальника Южной железной дороги, лагерь будет использоваться и после чемпионата Европы по футболу: в бассейнах будут тренироваться члены олимпийской сборной Украины по синхронному плаванию, а также бассейны будут использовать в качестве «театра синхронного плавания».

В.ОСТАПЧУК сообщил, что приблизительно строительство объекта обойдется в 60 млн. грн.

Отвечая на вопрос об источниках финансирования работ, В.ОСТАПЧУК заверил, что «мы найдем вариант, который бы удовлетворял всех», подчеркнув, что 60 млн. для Южной железной дороги при условии ежедневных поступлений в 20 млн. грн. - «это не проблема».

С.СТОРОЖЕНКО сообщил, что введение второго базового лагеря в эксплуатацию запланировано на июль 2011 года.

В свою очередь, А.АВАКОВ выразил надежду, что этот объект будет включен в Государственную программу по подготовке к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.