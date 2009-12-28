Будущий соперник Шахтера упускает победу над Челси
Идет 20-й тур английской Премьер-лиги
Завершились сегодняшние матчи 20-го тура английской Премьер-лиги
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 (Модрич 11, Дефо 81)
Блэкберн - Сандерленд 2:2 (Педерсен 53, Диуф 77 - Бент 52, 65)
Челси - Фулхэм 2:1 (Дрогба 72, Смоллинг 75 автогол - Гера 4)
Эвертон - Бернли 2:0 (Вон 83, Пиенаар 92)
Сток Сити - Бирмингем 0:1 (Джером 50)
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 (Тевес 33, 86, Гарридо 69)
С Фулхэмом, который в 18-м туре Премьер-лиги разгромил Манчестер Юнайтед" - 3:0, в 19-м свел нулевую ничью с Тоттенхэмом, 18 февраля предстоит играть донецкому Шахтеру. См. результаты жеребьевки Лиги Европы.
Тур продолжат матчи - завтра:
Астон Вилла (35) - Ливерпуль (30)
Болтон (17) - Халл Сити (17)
... и послезавтраПортсмут (14) - Арсенал (38)
МЮ (40) - Уиган (19)