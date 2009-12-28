Будущий соперник Шахтера упускает победу над Челси

20:44, 28 декабря 2009
Спорт
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Идет 20-й тур английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 20-го тура английской Премьер-лиги

Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 (Модрич 11, Дефо 81)

Блэкберн - Сандерленд 2:2 (Педерсен 53, Диуф 77 - Бент 52, 65)

Челси - Фулхэм 2:1 (Дрогба 72, Смоллинг 75 автогол - Гера 4)

Эвертон - Бернли 2:0 (Вон 83, Пиенаар 92)

Сток Сити - Бирмингем 0:1 (Джером 50)

Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 (Тевес 33, 86, Гарридо 69)

С Фулхэмом, который в 18-м туре Премьер-лиги разгромил Манчестер Юнайтед" - 3:0, в 19-м свел нулевую ничью с Тоттенхэмом, 18 февраля предстоит играть донецкому Шахтеру. См. результаты жеребьевки Лиги Европы.

Тур продолжат матчи - завтра:

Астон Вилла (35) - Ливерпуль (30)

Болтон (17) - Халл Сити (17)

... и послезавтра

Портсмут (14) - Арсенал (38)

МЮ (40) - Уиган (19)

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