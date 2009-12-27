Результаты 19-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал громит Астон Виллу

В чемпионате Англии по футболу сыграны матчи 19-го тура. Халл-Сити – МЮ 1:3 (Фэган 59 пен. – Руни 45, Доусон 73 авт., Бербатов 81) Арсенал - Астон Вилла 3:0 (Фабрегас 64, 81, Диаби 90) Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 (Джеррард 62, Бенаюн 70) Бирмингем - Челси 0:0 Уиган – Блэкберн 1:1 (Родаллега 53 - Маккарти 30) Сандерленд - Эвертон 1:1 (Бент 19 - Феллаини 85) Манчестер Сити - Сток Сити 2:0 (Петров 28, Тевес 45) Бернли – Болтон 1:1 (Ньюджент 56 - Тэйлор 29) Вест Хэм - Портсмут 2:0 (Диаманти 23 пен., Ковач 89) Фулхэм - Тоттенхэм 0:0

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