Результаты 19-го тура английской Премьер-лиги
19:56, 27 декабря 2009Спорт
1399
Арсенал громит Астон Виллу
В чемпионате Англии по футболу сыграны матчи 19-го тура.
Халл-Сити – МЮ 1:3 (Фэган 59 пен. – Руни 45, Доусон 73 авт., Бербатов 81)
Арсенал - Астон Вилла 3:0 (Фабрегас 64, 81, Диаби 90)
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 (Джеррард 62, Бенаюн 70)
Бирмингем - Челси 0:0
Уиган – Блэкберн 1:1 (Родаллега 53 - Маккарти 30)
Сандерленд - Эвертон 1:1 (Бент 19 - Феллаини 85)
Манчестер Сити - Сток Сити 2:0 (Петров 28, Тевес 45)
Бернли – Болтон 1:1 (Ньюджент 56 - Тэйлор 29)
Вест Хэм - Портсмут 2:0 (Диаманти 23 пен., Ковач 89)
Фулхэм - Тоттенхэм 0:0
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter