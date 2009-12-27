Хэй хочет устроить Кличко «битву в джунглях»

Чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе британец Дэвид Хэй, который весной 2010 года должен провести обязательную защиту титула в поединке против американца Джона Руиса, хочет затем провести в Африке объединительный бой против обладателя титула WBC в супертяжелом весе украинца Виталия Кличко. Представители британца уже начали переговоры об организации подобного боя с президентом Габона.

Хэй не случайно остановил свой выбор именно на Африке. Таким образом он хочет напомнить болельщикам о знаменитом противостоянии между Мохаммедом Али и Джорджем Форманом, которое состоялось в Заире в 1974 году и получило название «Битва в джунглях». Дэвид уверен, что его бой с Кличко станет не менее эпохальным событием, сообщает BoxingScene.com

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