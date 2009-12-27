Форвард «Шахтера» шокировал Нигерию своим авто

Форвард "Шахтера" Джулиус Агахова вместе со своей супругой Иджеру в прошлую субботу посетил свадьбу актрисы Триши Эсеигбе, которая состоялась в Southern Hotel Lekki, что в Лагосе. Приезд Агаховы вызвал бурное оживление среди гостей, и причиной тому стал необычный автомобиль футболиста - "Бентли".

Как пишет наиболее читаемая газета Нигерии The Punch, общественность долго не могла отвести взгляда от роскошной машины Агаховы, которая оценивается в $200,000.

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