Форвард «Шахтера» шокировал Нигерию своим авто
11:38, 27 декабря 2009Спорт
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Общественность не могла отвести взгляд...
Форвард "Шахтера" Джулиус Агахова вместе со своей супругой Иджеру в прошлую субботу посетил свадьбу актрисы Триши Эсеигбе, которая состоялась в Southern Hotel Lekki, что в Лагосе. Приезд Агаховы вызвал бурное оживление среди гостей, и причиной тому стал необычный автомобиль футболиста - "Бентли".
Как пишет наиболее читаемая газета Нигерии The Punch, общественность долго не могла отвести взгляда от роскошной машины Агаховы, которая оценивается в $200,000.
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