Динамо объявило о переходе Алиева в московский Локомотив, но...

Футбольные клубы «Динамо» и «Локомотив» согласовали условия, согласно которым полузащитник Александр Алиев продолжит карьеру в составе московской команды, сообщает сайт ФК "Динамо" (Киев). Ряды «Динамо» 15-летний Алиев пополнил в 2000 году, поступив в Академическую группу, в которой тренер Павел Яковенко собрал самых одаренных молодых игроков из стран бывшего СССР. Спустя два года наставник первой команды «Динамо» Алексей Михайличенко взял Александра на сбор, после чего задействовал в нескольких официальных матчах. Алиев вошел в историю, как самый молодой на сегодня игрок «Динамо» в чемпионате страны. Однако карьера полузащитника в первой команде не заладилась. Йожеф Сабо и Анатолий Демьяненко отдавали предпочтение другим футболистам, отправляя Александра выступать за дублирующий состав или «Динамо-2». Ситуация изменилась с приходом в «Динамо» Юрия Семина, полтора года выступлений под руководством которого стали для Алиева лучшими в карьере. В этот же период динамовец получил приглашение в национальную сборную Украины.

Теперь пути Алиева и Семина снова соединятся, на этот раз в «Локомотиве». Футбольный клуб «Динамо», сообщает сайт, желает Александру Алиеву успешных выступлений в составе «Локомотива».

Между тем, президент "Локомотива" Николай Наумов заявил, что говорить о том, что Алиев перешел в столичный клуб пока преждевременно. "Вопрос по Алиеву еще не решен, идет обсуждение личного контракта, - сказал Наумов в интервью РИА Новости. - Все технические вопросы мы еще не сняли. Поэтому говорить о том, что Алиев игрок "Локомотива" пока рано. Мы договорились с киевским "Динамо", но не с самим футболистом".