Президент ФИФА оценил шансы Суркиса как 33,3%

В четверг в Будапеште в рамках ХХХ Конгресса УЕФА Украина и Польша представили собственный презентационный стенд на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации футбола Украины. “Сегодня мы в который раз убедились, что вместе с Польшей являемся единой командой в борьбе за тендер Евро-2012, поэтому будем двигаться вперед с тем, чтобы победить”, - сказал президент ФФУ Григорий СУРКИС.

8 сентября будет определен хозяин Евро-2012. До этого Украина и Польша должны подписать соответствующие гарантийные соглашения с органами местного самоуправления городов, которые будут принимать матчи чемпионата, с руководителями аэропортов. Традиционные международные турниры памяти Виктора Банникова и Валерия Лобановского, а также соревнования в Украине среди сборных команд шести городов, где будут проводиться матчи Евро-2012 - “Генерация-2012”, пройдут под эгидой будущего форума. Кроме того, с 12 по 17 сентября Украина будет принимать инспекторов УЕФА, которые проверят соответствие предоставленной документации.

В свою очередь, министр молодежи, семьи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что во время презентации в Будапеште представителей УЕФА интересовала позиция власти. По его словам, преимуществом Украины и Польши стал тот факт, что на конгрессе присутствовали министры спорта обеих стран, тогда как у других претендентов – отсутствовали.

“Я убедился лично, что наша заявка имеет неплохие шансы на победу. В частности, президент ФИФА Йозеф БЛАТТЕР дипломатически оценил наши шансы как 33,3%, а руководитель УЕФА отметил, что был бы очень рад, чтобы именно наши страны победили в тендере”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он заверил, что проблему с НСК “Олимпийский” держит на личном контроле и настроен на то, чтобы представители фирмы-застройщика предоставили проект эвакуации болельщиков на 95 тысяч мест – 83 тысячи зрителей и более 10 тысяч обслуживающего персонала.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября на Мальте завершилось заседание Исполкома УЕФА, на котором подведены итоги первого этапа тендера на проведение финальной части Евро-2012. В результате тайного голосования борьбу за европейское первенство продолжат Италия, Венгрия совместно с Хорватией и Украина совместно с Польшей.

Самая большая проблема Украины в подготовке к Евро-2012 – это ситуация вокруг НСК “Олимпийский”, который не готов к проведению финала чемпионата, в частности, из-за того, что возле стадиона ведется строительство. Это, по словам экспертов УЕФА, сделает невозможным в случае необходимости экстренную эвакуацию зрителей, на которую согласно нормам дается не более 15 минут.