Платини назвал фаворита ЧМ-2010

Президент УЕФА Мишель Платини заявил, что фаворитом чемпионата мира по футболу 2010 года является сборная Бразилии. По словам Платини, в составе бразильцев есть очень сильные игроки, и эта сборная умеет выигрывать у самых опасных соперников, сообщает Лента.ру со ссылкой на Goal.com.

Главным конкурентом сборной Бразилии президент УЕФА назвал Испанию. По словам Платини, испанцы могут создать бразильцам трудности, особенно если матч Испания - Бразилия состоится на одной из ранних стадий плей-офф.

Еще одной командой, которая будет претендовать на победу в ЮАР, Платини назвал сборную Англии. Президент УЕФА заметил, что эта команда давно ничего не выигрывала, и под руководством Фабио Капелло готова одержать победу.

По словам Платини, не стоит сбрасывать со счетов действующих чемпионов мира итальянцев, сборную Голландии, а также африканские команды.

Аргентину и Францию Платини в числе фаворитов ЧМ-2010 не назвал.