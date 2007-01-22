Итоги футбольного уик-энда в Европе

Авторы голов в ворота МЮ Тьерри Анри и Робин ван Перси

В трех европейских странах, входящих в число ведущих футбольных держав континента, в минувший уик-энд состоялись очередные туры национальных чемпионатов.

В Англии оба лидера в 24-м туре играли в гостях и потерпели поражения от команд, идущих в таблице на 3-м и 4-м местах. «Ливерпуль» - «Челси» - 2:0, «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» - 2:1. После 24-х туров: «Манчестер Юнайтед» - 57 очков, «Челси» - 51, «Ливерпуль» - 46, «Арсенал» - 45.

В Италии отрыв «Интера» после 20-го тура возрос до 11-ти очков. «Интер» - «Фиорентина» - 3:1, «Ливорно» - «Рома» - 1:1, «Реджина» - «Палермо» - 0:0. «Интер» - 54, «Рома» - 43, «Палермо» - 39.

В Испании «Севилья», сыграв в 20-м туре вничью, позволила догнать себя двум грандам. «Вильярреал» - «Севилья» - 0:0, «Барселона» - «Химнастик» - 3:0, «Мальорка» - «Реал» - 0:1. Теперь у «Барселоны», «Севильи» и «Реала» по 38 очков, но «Барселона» провела 19 матчей.

Радио "Свобода"