Михайличенко говорит, что у Воронина конфликт со сборной

Экс-тренер сборной Украины Алексей Михайличенко заявил, что у него не было конфликта с Андреем Ворониным.

"Андрея Воронина я не считаю скоростным форвардом. С Ворониным у меня никаких конфликтов нет. Это у Андрея конфликт с сборной. Он считает, что если он выступает за "Ливерпуль" - то обязательно должен играть в основном составе сборной.

Мы ему предоставляли много шансов и говорили - если хочешь играть, докажи и забивай.

Его тоже можно понять. Были времена, когда он играл в "Герте" и было все хорошо, но сейчас он сидит в "Ливерпуле" и хочет играть в сборной.

"Порадовало" меня и его интервью, в котором он заявил о том, что скоро придет новый тренер, и он сможет в открытую говорить о конфликте с Михайличенком. Так этого никто и не скрывает, у него со всеми конфликт", - заявил Михайличенко на встрече с журналистами.

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