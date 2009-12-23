Михайличенко подтвердил, что уже не является тренером сборной

Алексей Михайличенко подтвердил, что он уже не является тренером национальной сборной Украины по футболу.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Киеве.

"Перед вами сидят частные лица, которые уже не работают в Федерации футбола Украины. Но мы вместе, мы команда, которая готова работать", - заявил Михайличенко.

Михайличенко прибавил, что новый контракт в ФФУ ему не предлагали. На вопрос готов ли он и в дальнейшем работать в сборной, он ответил: "Если говорят: привет Луческу, то наверно, это значит - прощай Михайличенко."

Также Михайличенко считает, что он не провалил отборочный цикл, а лишь матчи плей-офф ЧМ-2010 года.

По его словам, в начале отборочного турнира ЧМ-2010 было очень много критики игры сборной Украины, а по ходу турнира, все больше конструктива.

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