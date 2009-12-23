Михайличенко подтвердил, что уже не является тренером сборной
Новый контракт не предлагали
Алексей Михайличенко подтвердил, что он уже не является тренером национальной сборной Украины по футболу.
Об этом он рассказал на встрече с журналистами в Киеве.
"Перед вами сидят частные лица, которые уже не работают в Федерации футбола Украины. Но мы вместе, мы команда, которая готова работать", - заявил Михайличенко.
Михайличенко прибавил, что новый контракт в ФФУ ему не предлагали. На вопрос готов ли он и в дальнейшем работать в сборной, он ответил: "Если говорят: привет Луческу, то наверно, это значит - прощай Михайличенко."
Также Михайличенко считает, что он не провалил отборочный цикл, а лишь матчи плей-офф ЧМ-2010 года.
По его словам, в начале отборочного турнира ЧМ-2010 было очень много критики игры сборной Украины, а по ходу турнира, все больше конструктива.