Шумахер возвращается в «Формулу-1»

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, судя по всему, возвращается в большой спорт в качестве пилота команды Mercedes Grand Prix.

Знаменитый гонщик, которому в январе исполнится 41 год, подписал договор на 2010 год, о деталях которого вскоре станет известно, сообщает ВВС.

Согласно сообщениям немецкого издания Bild, Шумахер подписал контракт на год, однако сможет его продлить, если его возвращение на трассы "Формулы-1" окажется успешным.

Известно, что руководство команды Mercedes GP неоднократно выражало желание заполучить в свои ряды немецкого пилота Себастьяна Феттеля, однако у 22-летней восходящей звезды до 2012 года подписан контракт с командой Red Bull.

В прошлом сезоне Михаэль Шумахер уже порывался вернуться в гонки, чтобы заменить получившего серьезные травмы товарища по команде Ferrari Фелипе Массу. Однако травма шеи, полученная в прошлом феврале в результате мотоциклетной аварии, вынудила его отказаться от этой затеи.

Недавно Шумахер снова прошел полный медицинский осмотр, и, судя по всему, заключение медиков позволило ему вновь всерьез задуматься о возвращении, но уже не в свою бывшую команду.

Сообщается, что президент команды Ferrari Люка ди Монтеземоло вновь предложил Шумахеру вернуться, однако тот сообщил бывшему боссу, что "близок к подписанию соглашения с Mercedes GP".

Появление Михаэля Шумахера на трассах "Формулы-1" станет самым громким "возвращением" более, чем за четверть века.

В 1982 году австрийский пилот Ники Лауда вернулся после двухлетнего перерыва, а уже 1984-ом выиграл свой третий титул чемпона мира.

Самым возрастным чемпионом "Формулы-1" считается аргентинец Хуан Мануэль Фанхио. Свое пятое мировой первенство он выиграл в возрасте 46 лет, после чего ушел из большого спорта.

Сообщается, что Михаэль Шумахер возвращается в гонки в хорошей физической форме: последствий травмы шеи нет и он очень много тренируется, чтобы не подвести свою новую команду.

Шумахер ушел из "Формулы-1" в конце 2006 года. За свою карьеру он принял участие в 250 гонках и выиграл 91 из них.