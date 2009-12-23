Локомотив торгуется за Алиева

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис утверждает, что вопрос о переходе полузащитника Александра Алиева в "Локомотив" окончательно решен.

По словам Суркиса, трансфер 24-летнего полузащитника оценен в 8 миллионов евро, пишет "Спорт-Экспресс". Кроме того, "Динамо" причитается 20 процентов от суммы возможной последующей продажи игрока.

Между тем президент "Локомотива" Николай Наумов настаивает на том, что вопрос вовсе не урегулирован.

- Никаких новостей по переходу Алиева у меня нет. Финансовая сторона не урегулирована ни с футболистом, ни с киевским "Динамо", - заявил Наумов. - Обсуждаем как технические вопросы, так и сумму трансфера. Официально ничего не решено. Думаю, в течение недели к чему-то придем. Суркис говорит, что Алиев уже в "Локомотиве"? Наверное, сказал что-то для местной прессы или договорился о чем-то с футболистом. Потому что пока у киевлян одно предложение, у нас - другое. Находимся в стадии переговоров. Удастся договориться - всем будет хорошо, нет - плохо.

Наумов также сообщил, что заседание совета директоров "Локомотива" назначено на 29 декабря.