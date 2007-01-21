Николай Валуев разочарован победой

21 января в швейцарском Базеле россиянин Николай Валуев отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) в супертяжелом весе в бою с американцем Джамилем Маклайном.

На последних секундах третьего раунда американец подвернул левую ногу и не смог продолжить поединок.

По правилам WBA Валуеву была присуждена победа техническим нокаутом.

После окончания боя, проходившего на арене St. Jakobshalle, российский боксер подчеркнул, что он разочарован тем, каким образом завершился поединок, а американец сказал, что травма колена, скорее всего, означает окончание его профессиональной карьеры.

Следующим соперником Валуева будет обязательный претендент WBA Руслан Чагаев, представляющий Узбекистан. Этот бой должен состояться до 15 апреля нынешнего года. По словам чемпиона мира, в том случае, если он победит Чагаева, его команда будет вести переговоры с чемпионом мира по версии IBF (Международная боксерская федерация) украинцем Владимиром Кличко об объединительном поединке.

Лента.ру