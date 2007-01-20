Украинские спортсмены выиграли 5 медалей в Турине

В итальянском Турине проходит Всемирная зимняя Универсиада, в которой принимают участие 72 украинских спортсмена – 44 мужчины и 28 женщин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, вчера наши биатлонисты завоевали первые медали для Украины. В женской индивидуальной гонке на 15 км. биатлонистка Оксана ЯКОВЛЕВА завоевала золотую медаль с результатом 1:07:49.9. Еще одна наша соотечественница Вита СЕМЕРЕНКО в этой гонке одержала бронзовую медаль (1:09:08.4). Серебро - у представительницы Болгарии Надежды СКАРДИНО (1:09:03.0).

Среди мужчин в индивидуальной гонке на 20 км. Сергей СЕДНЕВ занял второе место с результатом 1:03:57.5, уступив белорусу Сергею НОВИКОМУ. Бронзу завоевал также украинский спортсмен Роман ПРИМА с результатом 1:04:21.1.

Вечером, 19 января, украинские фигуристы Татьяна МОРОЗОВА и Станислав МОРОЗОВ завоевали серебряные медали в парном катании. Золото - у китайцев Дан и Хао ЖАНГ, бронза - у россиян Арины УШАКОВОЙ и Сергея КАРЕВА.

По состоянию на 19 января Украина с 5 медалями (1-2-2) занимает 7 место в общекомандном зачете.

Впереди Беларусь (2-1-1), Польша (2-1-0), Австрия (2-0-0), Италия (2-0-0), Россия (1-3-3) и Корея (1-3-2).