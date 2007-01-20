”Челси” получил звонкую пощечину от ”Ливерпуля”

В 24-м туре чемпионата английской премьер-лиги календарь свел в очных встречах команды лидирующей четверки, они же - участники 1/8 финала Лиги чемпионов. В субботу "Ливерпуль" на своем поле встречался с "Челси" и победил со счетом 2:0. У "Ливерпуля" стало 46 очков, у "Челси" осталось 51.

В воскресенье в Лондоне встретятся "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". Сейчас у "Манчестер Юнайтед" 57 очков, у "Арсенала" - 42.

Радио "Свобода"