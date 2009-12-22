«Шахтер» заключил контракт с юной бразильской звездой
11:00, 22 декабря 2009Спорт
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Сумма трансфера - 6 млн. евро.
Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) 21 декабря заключил пятилетний контракт с 19-летним бразильским полузащитником Алексом ТЕЙШЕЙРОЙ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, А.ТЕЙШЕЙРА выступал за бразильский клуб «Васко да Гама». Сумма трансфера составила 6 млн. евро.
В пресс-службе добавили, что А.ТЕЙШЕЙРА провел в чемпионате Бразилии 52 матча, забил 10 голов. За молодежные сборные Бразилии (U-15, U-17 и U-20) провел 57 матчей, забил 21 гол.
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