«Шахтер» заключил контракт с юной бразильской звездой

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) 21 декабря заключил пятилетний контракт с 19-летним бразильским полузащитником Алексом ТЕЙШЕЙРОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, А.ТЕЙШЕЙРА выступал за бразильский клуб «Васко да Гама». Сумма трансфера составила 6 млн. евро.

В пресс-службе добавили, что А.ТЕЙШЕЙРА провел в чемпионате Бразилии 52 матча, забил 10 голов. За молодежные сборные Бразилии (U-15, U-17 и U-20) провел 57 матчей, забил 21 гол.