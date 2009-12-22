ФИФА назвала самый красивый гол 2009 года (видео)

Гол экс-хавбека "Манчестера Юнайтед" Криштиану Роналду (ныне выступающего за мадридский "Реал") в ворота "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов признан Международной федерацией футбола (ФИФА) самым красивым в уходящем году и был удостоен специальной награды имени легендарного венгерского футболиста середины ХХ века Ференца Пушкаша, пишут РИА новости .

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Пальму первенства мячу португальского футболиста, лучшего игрока мира-2008, в результате интернет-голосования отдали наибольшее количество посетителей официального сайта ФИФА.

Престижный приз Криштиану Роналду в понедельник на торжественной церемонии в швейцарском Цюрихе вручили вдова Ференца Пушкаша Элизабет и знаменитый либерийский форвард Джордж Веа.

В номинации Fair Play ("Честная игра") награда была посмертно присуждена легендарному английскому футболисту прошлого века, сэру Бобби Робсону, ушедшему из жизни 31 июля в возрасте 76 лет.