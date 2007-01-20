Вратарь ”Челси” вышел на поле в специальном шлеме (фото)

Футбольные власти разрешили Петру Чеху выйти на поле в матче "Ливерпуль" - "Челси" в специальном защитном шлеме. На тренировках Чех уже носил такой шлем.

Глава судейского отдела премьер-лиги Нил Барри сделал специальное заявление, в котором уточнил позицию лиги: шлем необходим Петру для защиты здоровья после страшной травмы, и шлем не может быть опасен для других футболистов.

В пятницу Жозе Моуринью в своем интервью сказал, что голкипер готов играть.

В эти минуты начался матч на "Энфилде" и уже известно, что Петр Чех вышел в основном составе "Челси".

По материалам ФК Челси