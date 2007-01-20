Вратарь ”Челси” вышел на поле в специальном шлеме (фото)
14:47, 20 января 2007Спорт
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Начался матч Премьер лиги
Футбольные власти разрешили Петру Чеху выйти на поле в матче "Ливерпуль" - "Челси" в специальном защитном шлеме. На тренировках Чех уже носил такой шлем.
Глава судейского отдела премьер-лиги Нил Барри сделал специальное заявление, в котором уточнил позицию лиги: шлем необходим Петру для защиты здоровья после страшной травмы, и шлем не может быть опасен для других футболистов.
В пятницу Жозе Моуринью в своем интервью сказал, что голкипер готов играть.
В эти минуты начался матч на "Энфилде" и уже известно, что Петр Чех вышел в основном составе "Челси".
По материалам ФК Челси
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