Лионель Месси - футболист года по версии ФИФА

Футболист сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси признан игроком года по версии ФИФА.

Церемония награждения, которая проходила в понедельник вечером в швейцарском Цюрихе, транслировалась на официальном сайте ФИФА.

Для Месси это первая подобная награда, напоминает РИА "Новости". В прошлом году он стал вторым в опросе тренеров и капитанов национальных команд, по итогам которого определяется обладатель приза, а первое место тогда занял португалец Криштиану Роналду.

Конкурентами Месси в споре за звание игрока года ФИФА были одноклубники по "Барселоне" Андрес Иньеста и Хави, а также Роналду и Кака, выступающие за мадридский "Реал".

Ранее аргентинец удостоился "Золотого мяча", который вручается лучшему футболисту года французским еженедельником France Football.

Футболисткой года ФИФА признана играющая ныне за американский клуб бразильянка Марта (Марта Виейра да Силва), для которой это четвертая подобная награда подряд.