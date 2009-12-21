Два севастопольца снова переплыли в Турцию

Вчера два севастопольца - известный пловец-марафонец Олег СОФЯНИК и журналист Роман ЧЕРНЕНКО - переплыли пролив Дарданеллы (Турция) из Азии в Европу при температуре воды 12 градусов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель общественной организации "Объединение поддержки и развития молодёжи и спорта в Севастополе" Александр СИНЯВСКИЙ.

По его информации, заплыв посвящался покровителю моряков Святому Николаю, а организовало его "Объединение поддержки развития молодёжи и спорта в Севастополе" и фирма "Судостроение" (Севастополь). С турецкой стороны заплыв обеспечивал известный бизнесмен и пловец-марафонец Айхан КАСАП.

Как добавил А.СИНЯВСКИЙ, спортсмены стартовали в 14.40 восточнее города Чанаккале. За 39 минут пловцы преодолели 2,2 километра и финишировали в бухте восточнее посёлка Иджибат. На дистанции спортсменам помогал попутный юго-западный ветер.

Первоначально севастопольцы планировали преодолеть Дарданеллы 19 декабря, но им помешал сильнейший ураган с ливнем, разразившийся в районе пролива. "Ветер был настолько сильным, что в Чанаккале упал минарет, несколько человек погибли от наводнения. В связи с этим пловцы решили совершить заплыв в Эгейском море, где ветра не было», - отметил А.СИНЯВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября эти же два пловца переплыли пролив Босфор (Турция) из Европы в Азию, преодолев 1 км за 17,5 минут при температуре воды 10 градусов. 25 ноября они в 13-градусной воде переплыли Севастопольскую бухту (1,9 км) за 45 минут.