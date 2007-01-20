”Шахтер” выиграл международный футбольный турнир

"Шахтер" стал победителем XXIV Международного футбольного турнира в городе Маспаломасе, расположенного на южном побережье Канарских островов. В первом матче "горняки" обыграли победителя прошлогоднего турнира датский "Брондбю" - 5:4, а затем чемпиона Норвегии "Русенборг" - 2:0. Учитывая, что поединок между бухарестским "Рапидом" и "Брондбю" закончился вничью - 0:0 (по пенальти 4:5 в пользу датчан), украинскую команду, чтобы стать победителем, устраивала ничья. Но и во второй игре турнира чемпионы Украины оказались сильнее своих соперников. "Голевой дубль" на счету Алексея Белика, после пасов которого в первом тайме Элано, а во втором - Агахова установили окончательный счет - 2:0.

"Шахтер" - "Русенборг" - 2:0 Голы: Элано (32), Агахова (76). Состав "Шахтера": Шуст, Кучер, Шевчук, Чигринский, Тимощук(к) (Полянский, 64), Дуляй (Воробей, 64), Фернандиньо (Вукич, 46), Срна (Гай, 58), Элано, Белик, Марика (Агахова, 74).

Состав "Русенборга": Хансен, Штур, Кварме, Коппинен(к), Нордвик, Скьелбред, Конан, Теттей, Сторфлор, Коне, Траоре.

В итоге турнирная таблица турнира приняла следующий вид: "Шахтер" - 6 очков, разница мячей 7:4. "Рапид" – 2 очка, 0:0 "Брондбю" - 1 очко, 4:5 "Русенборг" – 1 очко, 0:2.

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