Лисогор не будет выступать за Украину?

Многократный чемпион мира и Европы по плаванию украинец Олег Лисогор подумывает об изменении гражданства и выступлении за другую страну на Олимпиаде в Пекине. По сообщению "Интерспорта", который связался с рекордсменом мира в брасе, Лисогору поступило предложение от одной из стран, "от которого тяжело отказаться", - сказал сам пловец.

За какую страну собирается выступать Лисогор, пока не известно. Более детальную информацию Лисогор планирует обнародовать в феврале.

По правилам Международной федерации плавания, спортсмен, который меняет гражданство, должен по меньшей мере год прожить в этой стране.

Впрочем, есть один нюанс. На правах "свободного агента" Лисогор может вершить свою судьбу лишь в том случае, если решил изменить гражданство за три года до начала ближайшей Олимпиады. В настоящее время же к Олимпийским играм в Пекине осталось меньше двух лет.

Теперь, если Лисогор все-таки решит изменить паспорт, ему придется получать разрешение в Национальном олимпийском комитете Украины, чтобы иметь возможность выступать в Пекине под другим стягом.

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