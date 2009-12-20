Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги

20:00, 20 декабря 2009
Спорт
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Челси тоже недосчитался очков

Сыграны сегодняшние матчи 18-го тура английской Премьер-лиги

Вулверхэмптон - Бернли 2:0 (Милияш 15, Дойл 50)

Эвертон - Бирмингем 1:1 (Билялетдинов 5 - Ларссон 22)

Вест Хэм - Челси 1:1 (Диаманти 45 пен. - Лемпард 61 пен.)

Завтра тур завершится матчем

Уиган (18) - Болтон (16)

Матчи 19-го тура играются 26 декабря:

Бирмингем (28) - Челси (41)

Фулхэм (26) - Тоттенхэм (33)

Вест Хэм (15) - Портсмут (14)

Бернли (19) - Болтон (16)

Манчестер Сити (29) - Сток Сити (21)

Уиган (18) - Блэкберн (19)

Сандерленд (21) - Эвертон (18)

Ливерпуль (27) - Вулверхэмптон (19)

...и 27 декабря

Арсенал (35) - Астон Вилла (35)

Халл Сити (17) - МЮ (37)

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