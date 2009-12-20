Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги

Челси тоже недосчитался очков

Сыграны сегодняшние матчи 18-го тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон - Бернли 2:0 (Милияш 15, Дойл 50) Эвертон - Бирмингем 1:1 (Билялетдинов 5 - Ларссон 22) Вест Хэм - Челси 1:1 (Диаманти 45 пен. - Лемпард 61 пен.) Завтра тур завершится матчем Уиган (18) - Болтон (16) Матчи 19-го тура играются 26 декабря: Бирмингем (28) - Челси (41) Фулхэм (26) - Тоттенхэм (33) Вест Хэм (15) - Портсмут (14) Бернли (19) - Болтон (16) Манчестер Сити (29) - Сток Сити (21) Уиган (18) - Блэкберн (19) Сандерленд (21) - Эвертон (18) Ливерпуль (27) - Вулверхэмптон (19) ...и 27 декабря Арсенал (35) - Астон Вилла (35) Халл Сити (17) - МЮ (37)

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