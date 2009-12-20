Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги
20:00, 20 декабря 2009Спорт
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Челси тоже недосчитался очков
Сыграны сегодняшние матчи 18-го тура английской Премьер-лиги
Вулверхэмптон - Бернли 2:0 (Милияш 15, Дойл 50)
Эвертон - Бирмингем 1:1 (Билялетдинов 5 - Ларссон 22)
Вест Хэм - Челси 1:1 (Диаманти 45 пен. - Лемпард 61 пен.)
Завтра тур завершится матчем
Уиган (18) - Болтон (16)
Матчи 19-го тура играются 26 декабря:Бирмингем (28) - Челси (41)
Фулхэм (26) - Тоттенхэм (33)
Вест Хэм (15) - Портсмут (14)
Бернли (19) - Болтон (16)
Манчестер Сити (29) - Сток Сити (21)
Уиган (18) - Блэкберн (19)
Сандерленд (21) - Эвертон (18)
Ливерпуль (27) - Вулверхэмптон (19)
...и 27 декабряАрсенал (35) - Астон Вилла (35)
Халл Сити (17) - МЮ (37)
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