Будущий соперник Шахтера громит Манчестер Юнайтед
Идет 18-й тур английской Премьер-лиги
Завершились первые матчи 18-го тура английской Премьер-лиги
Портсмут - Ливерпуль 2:0 (Бельхадж 34, Пикьонн 82)
Астон Вилла - Сток Сити 1:0 (Карью 61)
Блекберн - Тоттенхэм 0:2 (Крауч 45, 83)
Фулхэм - МЮ 3:0 (Мерфи 22, Замора 46, Дафф 75)
Манчестер Сити - Сандерленд 4:3 (Санта Крус 4, 68, Тевес 12 пен., Беллами 35 - Менса 13, Хендерсон 24, Джонс 62)
Арсенал - Халл Сити 3:0 (Денилсон 45, Эдуардо 59, Диаби 80).
С Фулхэмом, который в последнем туре Лиги Европы вырвал у Базеля выход в стадию плей-офф и теперь - видимо, на радостях - разгромил сам (!) Манчестер Юнайтед", 18 февраля предстоит играть донецкому Шахтеру. См. результаты жеребьевки Лиги Европы.
Тур продолжится сегодняшними матчами:
Вулверхэмптон (16) - Бернли (19)
Эвертон (17) - Бирмингем (27)
Вест Хэм (14) - Челси (40)
и завтрашним:
Уиган (18) - Болтон (16)