Будущий соперник Шахтера громит Манчестер Юнайтед

Завершились первые матчи 18-го тура английской Премьер-лиги

Портсмут - Ливерпуль 2:0 (Бельхадж 34, Пикьонн 82)

Астон Вилла - Сток Сити 1:0 (Карью 61)

Блекберн - Тоттенхэм 0:2 (Крауч 45, 83)

Фулхэм - МЮ 3:0 (Мерфи 22, Замора 46, Дафф 75)

Манчестер Сити - Сандерленд 4:3 (Санта Крус 4, 68, Тевес 12 пен., Беллами 35 - Менса 13, Хендерсон 24, Джонс 62)

Арсенал - Халл Сити 3:0 (Денилсон 45, Эдуардо 59, Диаби 80).

С Фулхэмом, который в последнем туре Лиги Европы вырвал у Базеля выход в стадию плей-офф и теперь - видимо, на радостях - разгромил сам (!) Манчестер Юнайтед", 18 февраля предстоит играть донецкому Шахтеру. См. результаты жеребьевки Лиги Европы.

Тур продолжится сегодняшними матчами:

Вулверхэмптон (16) - Бернли (19)

Эвертон (17) - Бирмингем (27)

Вест Хэм (14) - Челси (40)

и завтрашним:

Уиган (18) - Болтон (16)