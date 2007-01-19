Дочь Лили Подкопаевой будут крестить в наряде от Гуччи

Ани Лорак и Сергей Левченко - близкий друг семьи олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Лили Подкопаевой, владелец сети магазинов «Диамант» и «Золотая Лилия» станут крестными родителями Каролины – новорожденной дочери известной гимнастки.

«Будем крестить Каролину в православной церкви недалеко от Аскольдовой могилы, этот храм от Лавры, мы туда часто заезжаем, - рассказала Лиля Подкопаева в интервью УНИАН. «Моя подруга Оксана Козий подарила Лине белое пальтишко, колготки, такие же - повязочку и пиньеточки, все это: то ли Гуччи, то ли от Диора, и сказала, что все это для крестин.

К нам столько посылок идут: из Канады, из Америки. И есть вещи, которые даже поносить не успеем», - добавила гимнастка.

«У нас очень много друзей, которые пытаются вывести страну из демографического кризиса, и будем передаривать, - добавил Тимофей Нагорный, муж Подкопаевой. - Часть игрушек мы отдаем в детский дом. Там много не бывает. Мы по-прежнему шефствуем над Донецким областным домом ребенка».

Полностью интервью с Лилей Подкопаевой и Тимофеем Нагорным читайте тут