Шахтер узнал соперника в Лиге Европы
14:36, 18 декабря 2009Спорт
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Первый матч - на выезде
Футбольный клуб “Шахтер” (Донецк) в 1/16 плей-офф Лиги Европы сыграет с английским “Фулхемом”.
Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая только что состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” сыграет против англичан 18 февраля на выезде, а повторная игра состоится 25 февраля в Донецке.
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