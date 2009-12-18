Шахтер узнал соперника в Лиге Европы

Футбольный клуб “Шахтер” (Донецк) в 1/16 плей-офф Лиги Европы сыграет с английским “Фулхемом”.

Об этом стало известно по результатам жеребьевки, которая только что состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы “Шахтер” сыграет против англичан 18 февраля на выезде, а повторная игра состоится 25 февраля в Донецке.