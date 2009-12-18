Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Тимощуку играть с Фиорентиной

Сегодня в штабквартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов. Пары 1/8 финала: Штутгарт - Барселона Олимпиакос - Бордо Интер - Челси Бавария - Фиорентина ЦСКА - Севилья Лион - Реал Порту - Арсенал Милан - Манчестер Юнайтед Первые матчи 1/8 ЛЧ будут сыграны 16 и 24 февраля, ответные матчи состоятся 9 и 17 марта.

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