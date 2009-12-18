Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

14:11, 18 декабря 2009
Спорт
4293

Тимощуку играть с Фиорентиной

Сегодня в штабквартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Пары 1/8 финала:

Штутгарт - Барселона

Олимпиакос - Бордо

Интер - Челси

Бавария - Фиорентина

ЦСКА - Севилья

Лион - Реал

Порту - Арсенал

Милан - Манчестер Юнайтед

Первые матчи 1/8 ЛЧ будут сыграны 16 и 24 февраля, ответные матчи состоятся 9 и 17 марта.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter