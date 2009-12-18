Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
14:11, 18 декабря 2009Спорт
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Тимощуку играть с Фиорентиной
Сегодня в штабквартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Пары 1/8 финала:
Штутгарт - Барселона
Олимпиакос - Бордо
Интер - Челси
Бавария - Фиорентина
ЦСКА - Севилья
Лион - Реал
Порту - Арсенал
Милан - Манчестер Юнайтед
Первые матчи 1/8 ЛЧ будут сыграны 16 и 24 февраля, ответные матчи состоятся 9 и 17 марта.
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