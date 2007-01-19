В Киеве стартует международный турнир-фестиваль по спортивному бальному танцу

20 января в 9-00 в Киеве начнется Третий двухдневный традиционный Открытый международный турнир-фестиваль по спортивному бальному танцу “Звездная Украина – 2007”. IDSF OPEN Standard & IDSF OPEN Latin. IPDSC Open 2007 среди профессионалов. Организаторы - Международная Федерация Спортивного танца (IDSF), International Professional Dance Sport Council (IPDSC), Всеукраинский союз Общественных организаций “Спорт и танцы”, Украинский Совет танца, детский спортивно-танцевальный клуб “Калейдоскоп”. Судьи - представители Франции, Италии, Польши, Беларуси, Молдовы, России, Украины. Начало 2 отделения в 15-00, 3-го в 19-00 (Международный выставочный центр, Броварской просп., 15, 2-й павильон, ст..м.”Левобережная”). Нужна аккредитация. Телефон: 8-067-403-7-402.

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