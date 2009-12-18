Ярославскому не нравится «этот парламентский налет» в футболе

Владелец харьковского ФК «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ считает, что если бы в украинском футболе «было меньше депутатов - порядка было бы больше». Об этом он заявил в интервью «Левому берегу». На замечание журналиста о его «неприязни к новоизбранному президенту Премьер-лиги Виталию ДАНИЛОВУ» В.ЯРОСЛАВСКИЙ сказал: «Это неправильная информация – у меня нет никакой неприязни к В.ДАНИЛОВУ. Человек избрал для себя такой формат жизни. Если бы он не являлся президентом Премьер-лиги, я бы о нем помнил как о прошлогоднем снеге». (УНИАН: 1 июля 2009 г. народный депутат Украины от БЮТ В.ДАНИЛОВ был избран президентом Объединения профессиональных футбольных клубов Украины “Премьер-лига”. Его кандидатуру поддержали 11 клубов: “Ворскла”, “Закарпатье”, “Заря”, “Ильичевец”, “Карпаты”, “Металлург” (Донецк), “Металлург” (Запорожье), “Оболонь”, “Таврия”, “Шахтер” и “Черноморец”. В то же время, представители футбольных клубов “Арсенал”, “Динамо”, “Днепр”, “Кривбасс” и “Металлист” не присутствовали на выборах президента украинской Премьер-лиги.)

На вопрос «Можно ли говорить, что «Шахтер» остановил свой выбор на ДАНИЛОВЕ, а затем к своему решению присоединил еще 10 клубов?», А.ЯРОСЛАВСКИЙ ответил: «Слухи о том, что В.ДАНИЛОВ является креатурой «Шахтера», действительно есть, хотя Ринат АХМЕТОВ мне об этом ничего не говорил. А конфликт интересов по В.ДАНИЛОВУ в том, что он совмещает депутатскую деятельность с президентством в Премьер-лиге. На сегодняшний день мы не имеем полноценного футбольного менеджера. Парламент меня меньше интересует, но, я думаю, в парламенте он тоже не имеет особого успеха».

Как отметил владелец «Металлиста», «привнесли этот парламентский налет в футбол, вот его и колотит. Если бы в футболе было меньше депутатов, порядка было бы больше».

При этом в ответ на ремарку журналиста, что декларируется, что В.ДАНИЛОВ будет работать бесплатно, А.ЯРОСЛАВСКИЙ сказал: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке».