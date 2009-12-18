Результаты 6-го тура Лиги Европы
Жеребьевка- 18 декабря
Завершился последний - шестой - тур группового раунда Лиги Европы.
Группа AАякс - Андерлехт 1:3
Динамо - Тимишоара 1:2
После шести туров: Аякс - 11 очков, Андерлехт - 11, Динамо 6, Тимишоара 5
Группа BЛилль - Славия 3:1
Дженоа - Валенсия 1:2
После шести туров: Валенсия - 12 очков, Лилль 10, Дженоа 7, Славия 3
Группа CРапид - Селтик 3:3
Хапоэль - Гамбург 1:0
После шести туров: Хапоэль - 12 очков, Гамбург 10, Селтик 6, Рапид 5
Группа GВильярреал - Ред Булл 0:1
Лацио - Левски 0:1
После шести туров: Ред Булл - 18 очков, Вильярреал 9, Лацио 6, Левски 3
Группа H
Фенербахче - Шериф 1:0
Стяуа - Твенте 1:1
После шести туров: Фенербахче - 15 очков, Твенте 8, Шериф 5, Стяуа 4
Группа IЭвертон - БАТЭ 0:1
Бенфика - АЕК 2:1
После шести туров: Бенфика - 15 очков, Эвертон 9, БАТЭ 7, АЕК 4
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Команды, занявшие два первых места в группах, выходят в стадию плей-офф, где к ним присоединятся 8 команд из турнира Лиги чемпионов: Ювентус, Вольфсбург, Олимпик, Атлетико, Ливерпуль, Рубин, Униря, Стандард.
Жеребьевка - 18 декабря. Матчи 1/16 финала - 18 и 25 февраля.
Напомним, вчера в плей-офф вышли: Спортинг, Герта, Рома, Фулхэм, Галатасарай, Панатинаикос, Шахтер, Брюгге, ПСВ, Копенгаген, Вердер, Атлетик.