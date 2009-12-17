Луческу: жаль, что не удалось закончить год на мажорной ноте

По завершению матча последнего тура группового раунда Лиги Европы с «Партизаном» главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу дал традиционную пресс-конференцию, на которой подвел итоги поединка (1:0 в пользу сербов) и дал оценку действиям команды.

"Сложно оценить игру, которая проходила в таких условиях. По большому счету, в таких играх все решает одна ошибка. Так и получилось. На таком поле сложно контролировать мяч. Хочу сказать, что в большей степени нам это удавалось во втором тайме. Единственное, могу поздравить «Партизан» с сегодняшней победой. Наверное, сегодня сопернику была больше нужна победа, чем нам. Может быть, она им поможет в дальнейшем. Мы довольны тем, что завершили выступление в групповом раунде на первом месте. Будем ждать жеребьевку. Надеюсь, что ребята хорошо отдохнут, потому что в последних матчах усталость очень чувствовалась. Весной будем пытаться играть на том уровне, на котором умеем это делать. Повторюсь, погодные условия отразились на качестве игры", - цитирует тренера официальный сайт "Шахтера".

Луческу также подвел краткий итог уходящего года:

"Я сейчас в раздевалке поздравил своих игроков с этим годом, потому что, в принципе, мы успешно выступили, впервые выиграли европейский кубок. Еще отметил, что мне очень жаль, что нам не удалось закончить год на мажорной ноте. В осенне-зимней части сезона мы проиграли всего лишь в одной игре, но самой важной –– с «Динамо» (Киев), и вновь сегодня уступили в последнем туре групповой стадии Лиги Европы. А в еврокубках проиграли всего лишь в двух матчах: с ЦСКА в Москве и здесь с «Партизаном». Потерпели два поражения, но, думаю, что и в этих играх команда показала, что она лучше своих соперников. Мы начинаем вводить в состав молодых игроков, и думаю, что у «Шахтера» очень большое будущее. Попытаемся это показать не только в чемпионате, но и в Лиге Европы".