Результаты матчей Лиги Европы
(группы D-F, J-L)
В шести из 12 групп завершился последний - шестой - тур группового раунда Лиги Европы. Остальные шесть расставят завершающие точки сегодня вечером.
Группа D
Герта - Спортинг 1:0
Херенвен - Вентспилс 5:0
После шести туров: Спортинг - 11 очков, Герта 10, Херенвен 8, Вентспилс 3
Группа E
Базель - Фулхэм 2:3
ЦСКА (София) - Рома 0:3
После шести туров: Рома - 13 очков, Фулхэм 11, Базель 9, ЦСКА 1
Группа F
Панатинаикос - Динамо (Бухарест) 3:0
Штурм - Галатасарай 1:0
После шести туров: Галатасарай - 13 очков, Панатинаикос 12, Динамо 6, Штурм 4
Группа J
Партизан - Шахтер 1:0
Брюгге - Тулуза 1:0
После шести туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 11, Тулуза 7, Партизан 3
Группа K
Спарта (Прага) - Копенгаген 0:3
Клуж - ПСВ Эйндховен 0:2
После шести туров: ПСВ - 14 очков, Копенгаген 10, Спарта 7, Клуж 3
Группа L
Атлетик (Бильбао) - Вердер 0:3
Насьонал - Аустрия (Вена) 5:1
После шести туров: Вердер - 16 очков, Атлетик 10, Насьональ 5, Аустрия 2
Сегодня состоятся матчи:
Группа A. Аякс (11) - Андерлехт (8), Динамо (6) - Тимишоара (2)
Группа B. Лилль (7) - Славия (3), Дженоа (7) - Валенсия (9)
Группа C. Рапид (4) - Селтик (5), Хапоэль (9) - Гамбург (10)
Группа G. Вильярреал (9) - Ред Булл (15), Лацио (6) - Левски (0)
Группа H. Фенербахче (12) - Шериф (5), Стяуа (3) - Твенте (7)
Группа I. Эвертон (9) - БАТЭ (4), Бенфика (12) - АЕК (4)
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Команды, занявшие два первых места в группах, выходят в стадию плей-офф, где к ним присоединятся 8 команд из турнира Лиги чемпионов. Жеребьевка - 18 декабря. Матчи - 18 и 25 февраля.