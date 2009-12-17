Результаты матчей Лиги Европы

В шести из 12 групп завершился последний - шестой - тур группового раунда Лиги Европы. Остальные шесть расставят завершающие точки сегодня вечером.

Группа D

Герта - Спортинг 1:0

Херенвен - Вентспилс 5:0

После шести туров: Спортинг - 11 очков, Герта 10, Херенвен 8, Вентспилс 3

Группа E

Базель - Фулхэм 2:3

ЦСКА (София) - Рома 0:3

После шести туров: Рома - 13 очков, Фулхэм 11, Базель 9, ЦСКА 1

Группа F

Панатинаикос - Динамо (Бухарест) 3:0

Штурм - Галатасарай 1:0

После шести туров: Галатасарай - 13 очков, Панатинаикос 12, Динамо 6, Штурм 4

Группа J

Партизан - Шахтер 1:0

Брюгге - Тулуза 1:0

После шести туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 11, Тулуза 7, Партизан 3

Группа K

Спарта (Прага) - Копенгаген 0:3

Клуж - ПСВ Эйндховен 0:2

После шести туров: ПСВ - 14 очков, Копенгаген 10, Спарта 7, Клуж 3

Группа L

Атлетик (Бильбао) - Вердер 0:3

Насьонал - Аустрия (Вена) 5:1

После шести туров: Вердер - 16 очков, Атлетик 10, Насьональ 5, Аустрия 2

Сегодня состоятся матчи:

Группа A. Аякс (11) - Андерлехт (8), Динамо (6) - Тимишоара (2)

Группа B. Лилль (7) - Славия (3), Дженоа (7) - Валенсия (9)

Группа C. Рапид (4) - Селтик (5), Хапоэль (9) - Гамбург (10)

Группа G. Вильярреал (9) - Ред Булл (15), Лацио (6) - Левски (0)

Группа H. Фенербахче (12) - Шериф (5), Стяуа (3) - Твенте (7)

Группа I. Эвертон (9) - БАТЭ (4), Бенфика (12) - АЕК (4)

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Команды, занявшие два первых места в группах, выходят в стадию плей-офф, где к ним присоединятся 8 команд из турнира Лиги чемпионов. Жеребьевка - 18 декабря. Матчи - 18 и 25 февраля.