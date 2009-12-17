Российский миллиардер купил американский баскетбольный клуб

Российский предприниматель Михаил Прохоров договорился о покупке контрольного пакета акций клуба НБА "Нью-Джерси Нетс". Об этом 17 декабря сообщает Agence France-Presse.

Согласно подписанному соглашению о партнерстве, принадлежащая Прохорову "Группа Онэксим" получит 80 процентов в капитале клуба, 45 процентов в проекте строительства будущей домашней арены клуба, а также опцион на приобретение до 20 процентов в компании Atlantic Yards Development Company, управляющей строительством жилой и коммерческой недвижимости. При этом "Онэксим" обязуется вложить в совместный проект 200 миллионов долларов США.

Кроме того, "Нью-Джерси Нетс" планируют перевезти из города Ист Рутерфорд, штат Нью-Джерси, в Бруклин (Нью-Йорк).

Ранее Михаил Прохоров принимал участие в финансировании ФК "Москва" и баскетбольного ЦСКА. В 2008 году он стал президентом Союза биатлонистов России (СБР).

Лента.ру