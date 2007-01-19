Мадридский ”Реал” вылетел из розыгрыша Кубка Испании

Хосе Антонио Рейес реагирует после промаха

Мадридский "Реал" выбыл из розыгрыша Кубка Испании по футболу, уступив в 1/8 финала севильскому "Бетису" по сумме двух матчей. Первая игра в Севилье завершилась нулевой ничьей, а ответный матч в Мадриде закончился со счетом 1:1.

"Реал" вышел вперед уже на 5-й минуте, когда бразилец Робиньо открыл счет, однако за 8 минут до свистка на перерыв игрок "Бетиса" Дани головой переправил мяч в ворота Икера Касильяса. В добавленное к матчу время капитан мадридцев Иван Эльгера выиграл верховую борьбу и забил мяч в ворота гостей, но арбитр гол не засчитал, поскольку помощник рефери зафиксировал положение вне игры.

Рууд Ван Нистелрой выражает свой протест арбитру

Как передает агентство AFP, фанаты "Реала" встретили это решение арбитра массовым запуском петард на поле "Сантьяго Бернабеу", причем петарды эти были направлены в основном на линейного арбитра. Судейской бригаде пришлось покидать пределы поля после финального свистка в сопровождении полиции.

Стоит отметить, что "Реал" играл без выставленного на трансфер бразильского форварда Роналдо, без Дэвида Бекхэма, которого наставник мадридского клуба Фабио Капелло отправил в дубль после подписания англичанином контракта с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", и без итальянского нападающего Антонио Кассано.

Несмотря на итоговую неудачу, Фабио Капелло после окончания игры заявил, что доволен действиями своих подопечных, а его команде просто не повезло. "Реал" не выигрывал Кубок Испании с 1993 года, а в последние четыре сезона вообще оставался без турнирных побед.

"Бетис" же вместе с "Барселоной", "Севильей", "Осасуной", "Депортиво", "Сарагосой", "Хетафе" и "Вальядолидом" продолжит борьбу за трофей.

Лента.ру