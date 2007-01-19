Мадридский ”Реал” вылетел из розыгрыша Кубка Испании
Болельщики "отовались"
|Хосе Антонио Рейес реагирует после промаха
"Реал" вышел вперед уже на 5-й минуте, когда бразилец Робиньо открыл счет, однако за 8 минут до свистка на перерыв игрок "Бетиса" Дани головой переправил мяч в ворота Икера Касильяса. В добавленное к матчу время капитан мадридцев Иван Эльгера выиграл верховую борьбу и забил мяч в ворота гостей, но арбитр гол не засчитал, поскольку помощник рефери зафиксировал положение вне игры.
|Рууд Ван Нистелрой выражает свой протест арбитру
Стоит отметить, что "Реал" играл без выставленного на трансфер бразильского форварда Роналдо, без Дэвида Бекхэма, которого наставник мадридского клуба Фабио Капелло отправил в дубль после подписания англичанином контракта с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси", и без итальянского нападающего Антонио Кассано.
Несмотря на итоговую неудачу, Фабио Капелло после окончания игры заявил, что доволен действиями своих подопечных, а его команде просто не повезло. "Реал" не выигрывал Кубок Испании с 1993 года, а в последние четыре сезона вообще оставался без турнирных побед.
"Бетис" же вместе с "Барселоной", "Севильей", "Осасуной", "Депортиво", "Сарагосой", "Хетафе" и "Вальядолидом" продолжит борьбу за трофей.