Шахтер завершил выступления в групповом раунде Лиги Европы

23:43, 16 декабря 2009
Спорт
1308

Результаты матчей в группах D-F, J-L

В шести из 12 групп завершился последний - шестой - тур группового раунда Лиги Европы.

Группа D

Герта - Спортинг 1:0

Херенвен - Вентспилс 5:0

После шести туров: Спортинг - 11 очков, Герта 10, Херенвен 8, Вентспилс 3

Группа E

Базель - Фулхэм 2:3

ЦСКА (София) - Рома 0:3

После шести туров: Рома - 13 очков, Фулхэм 11, Базель 9, ЦСКА 1

Группа F

Панатинаикос - Динамо (Бухарест) 3:0

Штурм - Галатасарай 1:0

После шести туров: Галатасарай - 13 очков, Панатинаикос 12, Динамо 6, Штурм 4

Группа J

Партизан - Шахтер 1:0

Брюгге - Тулуза 1:0

После шести туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 11, Тулуза 7, Партизан 3

Группа K

Спарта (Прага) - Копенгаген 0:3

Клуж - ПСВ Эйндховен 0:2

После шести туров: ПСВ - 14 очков, Копенгаген 10, Спарта 7, Клуж 3

Группа L

Атлетик (Бильбао) - Вердер 0:3

Насьонал - Аустрия (Вена) 5:1

После шести туров: Вердер - 16 очков, Атлетик 10, Насьональ 5, Аустрия 2

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter