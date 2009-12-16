Шахтер завершил выступления в групповом раунде Лиги Европы

Результаты матчей в группах D-F, J-L

В шести из 12 групп завершился последний - шестой - тур группового раунда Лиги Европы. Группа D Герта - Спортинг 1:0 Херенвен - Вентспилс 5:0 После шести туров: Спортинг - 11 очков, Герта 10, Херенвен 8, Вентспилс 3 Группа E Базель - Фулхэм 2:3 ЦСКА (София) - Рома 0:3 После шести туров: Рома - 13 очков, Фулхэм 11, Базель 9, ЦСКА 1 Группа F Панатинаикос - Динамо (Бухарест) 3:0 Штурм - Галатасарай 1:0 После шести туров: Галатасарай - 13 очков, Панатинаикос 12, Динамо 6, Штурм 4 Группа J Партизан - Шахтер 1:0 Брюгге - Тулуза 1:0 После шести туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 11, Тулуза 7, Партизан 3 Группа K Спарта (Прага) - Копенгаген 0:3 Клуж - ПСВ Эйндховен 0:2 После шести туров: ПСВ - 14 очков, Копенгаген 10, Спарта 7, Клуж 3 Группа L Атлетик (Бильбао) - Вердер 0:3 Насьонал - Аустрия (Вена) 5:1 После шести туров: Вердер - 16 очков, Атлетик 10, Насьональ 5, Аустрия 2

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