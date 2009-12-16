Шахтер завершил выступления в групповом раунде Лиги Европы
Результаты матчей в группах D-F, J-L
В шести из 12 групп завершился последний - шестой - тур группового раунда Лиги Европы.
Группа D
Герта - Спортинг 1:0
Херенвен - Вентспилс 5:0
После шести туров: Спортинг - 11 очков, Герта 10, Херенвен 8, Вентспилс 3
Группа EБазель - Фулхэм 2:3
ЦСКА (София) - Рома 0:3
После шести туров: Рома - 13 очков, Фулхэм 11, Базель 9, ЦСКА 1
Группа FПанатинаикос - Динамо (Бухарест) 3:0
Штурм - Галатасарай 1:0
После шести туров: Галатасарай - 13 очков, Панатинаикос 12, Динамо 6, Штурм 4
Группа J
Партизан - Шахтер 1:0
Брюгге - Тулуза 1:0
После шести туров: Шахтер - 13 очков, Брюгге 11, Тулуза 7, Партизан 3
Группа KСпарта (Прага) - Копенгаген 0:3
Клуж - ПСВ Эйндховен 0:2
После шести туров: ПСВ - 14 очков, Копенгаген 10, Спарта 7, Клуж 3
Группа LАтлетик (Бильбао) - Вердер 0:3
Насьонал - Аустрия (Вена) 5:1
После шести туров: Вердер - 16 очков, Атлетик 10, Насьональ 5, Аустрия 2