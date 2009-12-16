Сборная Украины завершает год на 22 месте в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Украины по футболу завершила 2009 год на 22-м месте в обновленном рейтинге ФИФА. Таким образом, наша команда ухудшила свое положение на семь позиций по сравнению с декабрем прошлого года.

Отметим, наша команда неудачно выступила в плей-офф за право играть в финальной части Чемпионата мира 2010 года. Первый матч в Афинах завершился нулевой ничьей, а ответная игра в Донецке закончилась поражением украинцев со счетом 0:1. Следующие два года сборная Украины будет играть только товарищеские матчи, так как в квалификации Евро-2012 участия принимать не будет.

В декабрьском рейтинг-листе ФИФА лидер не изменился - это сборная Испании. На втором месте по-прежнему бразильцы, третьими остаются голландцы.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 16 декабря:

1. (1.) Испания - 1627

2. (2.) Бразилия - 1568

3. (3.) Голландия - 1288

4. (4.) Италия - 1209

5. (5.) Португалия - 1176

6. (6.) Германия - 1173

7. (7.) Франция - 1117

8. (8.) Аргентина - 1085

9. (9.) Англия - 1076

10. (10.) Хорватия - 1042

11. (11.) Камерун - 1035

12. (13.) Россия - 1026

13. (12.) Греция - 1016

14. (14.) США - 980

15. (17.) Чили - 936

16. (16.) Кот-Дивуар - 934

17. (15.) Мексика - 931

18. (18.) Швейцария - 924

19. (20.) Сербия - 916

20. (19.) Уругвай - 909

21. (21.) Австралия - 863

22. (24.) Украина - 848

Напомним, что высший рейтинг у сборной Украины был с сентября 2006 по февраль 2007 - 11-е место. 2008 год Украина закончила на 15-м месте.

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