Сборная Украины завершает год на 22 месте в рейтинге ФИФА
Ухудшила положение на семь позиций
Национальная сборная Украины по футболу завершила 2009 год на 22-м месте в обновленном рейтинге ФИФА. Таким образом, наша команда ухудшила свое положение на семь позиций по сравнению с декабрем прошлого года.
Отметим, наша команда неудачно выступила в плей-офф за право играть в финальной части Чемпионата мира 2010 года. Первый матч в Афинах завершился нулевой ничьей, а ответная игра в Донецке закончилась поражением украинцев со счетом 0:1. Следующие два года сборная Украины будет играть только товарищеские матчи, так как в квалификации Евро-2012 участия принимать не будет.
В декабрьском рейтинг-листе ФИФА лидер не изменился - это сборная Испании. На втором месте по-прежнему бразильцы, третьими остаются голландцы.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 16 декабря:
1. (1.) Испания - 1627
2. (2.) Бразилия - 1568
3. (3.) Голландия - 1288
4. (4.) Италия - 1209
5. (5.) Португалия - 1176
6. (6.) Германия - 1173
7. (7.) Франция - 1117
8. (8.) Аргентина - 1085
9. (9.) Англия - 1076
10. (10.) Хорватия - 1042
11. (11.) Камерун - 1035
12. (13.) Россия - 1026
13. (12.) Греция - 1016
14. (14.) США - 980
15. (17.) Чили - 936
16. (16.) Кот-Дивуар - 934
17. (15.) Мексика - 931
18. (18.) Швейцария - 924
19. (20.) Сербия - 916
20. (19.) Уругвай - 909
21. (21.) Австралия - 863
22. (24.) Украина - 848
Напомним, что высший рейтинг у сборной Украины был с сентября 2006 по февраль 2007 - 11-е место. 2008 год Украина закончила на 15-м месте.