Суркис хочет избавиться от четырех игроков «Динамо»

В зимнее межсезонье президент киевского "Динамо" Игорь Суркис намерен продать четырех игроков.

"Сразу хочу отметить, что весной "Динамо", к сожалению, будет играть только в одном турнире, а значит у тренерского штаба будет возможность дать шанс нашей молодежи. Мы вкладываем серьезные деньги в подготовку игроков, и не дать возможность проявить себя тем же чемпионам Европы Коркишку, Петрову, Пушкарю - было бы неправильно.

Но для начала нужно почистить состав и пристроить тех исполнителей высокого уровня, которые по различным причинам не проходят в состав. Речь идет о Диакате, Кравченко, Сабличе, Мандзюке", - цитирует Суркиса ТСН.

По его словам, почти завершены переговоры по Кравченко, который должен стать игроком "Днепра".

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